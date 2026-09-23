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Kaya Çilingiroğlu'ndan annesine doğum günü sürprizi

Kaya Çilingiroğlu'ndan annesine doğum günü sürprizi

23.09.2026 11:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kaya Çilingiroğlu'ndan annesine doğum günü sürprizi

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun annesi Gülümser Çilingiroğlu, 90'ıncı yaş gününü ailesiyle bir araya gelerek kutladı. Torunları Zehra ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun da katıldığı doğum günü buluşmasında paylaşılan kareler sosyal medyada ilgi gördü.
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Futbol yorumcusu ve ekranların tanınan simalarından Kaya Çilingiroğlu'nun annesi Gülümser Çilingiroğlu, 90. yaş gününü ailesinin düzenlediği özel bir organizasyonla kutladı. Aile fertlerini bir araya getiren kutlamada duygusal anlar yaşandı.

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Gülümser Çilingiroğlu'nun bu özel gününde, Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu da büyükannelerinin yanında yer aldı.

TORUNUNDAN ANLAMLI MESAJ

Kutlamanın ardından torun Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, büyükannesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Kaya Çilingiroğlu, "Doğum günün kutlu olsun neneciğim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın" ifadelerini kullandı. Aile fertlerinin bir arada olduğu bu özel kare sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

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