Kazım Koyuncu'nun hayatı beyazperdede: 'Yarım kalan' filminin yıldız kadrosu ve vizyon tarihi belli oldu

Müziği, yaşam mücadelesi ve politik duruşuyla Türkiye’nin yakın tarihine silinmez izler bırakan Karadeniz'in asi sesi Kazım Koyuncu'nun yaşam öyküsü beyazperdeye taşınıyor. Yüksek prodüksiyon ölçeği ve uluslararası teknik ekibiyle dikkat çeken "Kazım Koyuncu: Yarım Kalan" filmi, yeni sezonun en çok merak edilen yerli yapımları arasında yerini aldı.

Ödüllü yönetmen Özcan Alper’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Özcan Alper, Murat Uyurkulak ve Erman Bostan kaleme aldı. Avrupa sinemasının önemli isimlerinden Joerg Gruber’in görüntü yönetmenliğini üstlendiği projede, uluslararası standartlarda bir teknik altyapı uygulanıyor.

HOLLYWOOD DÜZEYİNDE ÖZEL MAKYAJ EĞİTİMİ

Filmde Kazım Koyuncu’ya hayat verecek olan yetenekli oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, zorlu ve titiz bir fiziksel dönüşüm sürecinden geçiyor. Karaktere ait yüz anatomisini ve görünümünü gerçeğe en yakın şekilde sunabilmek amacıyla, Almanya’dan dünyaca tanınan makyaj tasarımcısı Jekaterina Oertel projeye dahil edildi.

Run Lola Run, Night Train to Lisbon, Tár ve John Wick: Chapter 4 gibi dev yapımlardaki çalışmalarıyla tanınan Oertel; Cate Blanchett, Keanu Reeves ve Jeremy Irons gibi dünya yıldızlarıyla çalışmış bir isim. Oertel, film için Üzümoğlu’na özel prostetik makyaj ve karakter tasarımı uygulayacak.

CEM YILMAZ BABA CAVİT ROLÜNDE: YILDIZLAR GEÇİDİ

Filmin en büyük sürprizlerinden biri ise geniş oyuncu kadrosu oldu. Usta komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Kazım Koyuncu'nun babası Cavit karakteriyle kamera karşısına geçecek.

Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye'yi Ayça Bingöl, hayatında önemli yeri olan karakterlerden Gönül'ü Şifanur Gül, Türkan'ı Bige Önal, Ceren'i ise Aslıhan Kapansahin canlandıracak. Kadroda ayrıca Baran Bölükbaşı, İlker Sami Kılıç ve Onur Durmaz gibi genç yetenekler de yer alıyor.

BİR MÜZİK YOLCULUĞUNDAN FAZLASI

"Kazım Koyuncu: Yarım Kalan", yalnızca bir sanatçının müzik kariyerini anlatmakla kalmıyor. Çocukluğundan başlayan hikaye; ailesini, dostluklarını, samimi politik çizgisini, doğayla kurduğu tutkulu bağı, Karadeniz'in kültürel hafızasını ve Türkiye'nin yakın dönemine bıraktığı güçlü izi sinemanın evrensel diliyle izleyiciye aktarmayı hedefliyor.

Ağustos ayında İstanbul ve Doğu Karadeniz'in farklı noktalarında çekimlerine başlanacak olan filmin yapımcılığını Soner Alper ve Deniz Tosun üstlenirken; ortak yapımcılar arasında Aytun Aktan Bahçeci ve Ali Rıza Çelik yer alıyor. İlk fragmanı önümüzdeki aylarda paylaşılacak olan "Kazım Koyuncu: Yarım Kalan", 1 Ocak 2027 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.