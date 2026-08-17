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Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a romantik sürpriz: Alaçatı'da doğum günü kutlaması

Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a romantik sürpriz: Alaçatı'da doğum günü kutlaması

17.08.2026 10:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a romantik sürpriz: Alaçatı'da doğum günü kutlaması

Oyuncu Sinem Kobal, 39'uncu yaşını eşi Kenan İmirzalıoğlu ve yakın dostlarının Alaçatı'da düzenlediği sürpriz doğum günü partisiyle karşıladı. Yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç'ın da katıldığı kutlamada, çiftin romantik anları sosyal medyadaki paylaşımlara yansıdı.

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Ekranların sevilen isimlerinden Sinem Kobal, yeni yaşını Alaçatı'da düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı.

Tatillerini Alaçatı'da sürdüren oyuncu Sinem Kobal için eşi Kenan İmirzalıoğlu ve yakın arkadaş grubu tarafından sürpriz bir doğum günü partisi organize edildi. Kutlamaya katılanlar arasında oyuncu Berrak Tüzünataç da yer aldı.

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SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Geceden renkli anlar, Kobal'ın arkadaşları tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 39 yaşına basan ünlü oyuncunun sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiği görülürken, Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine olan ilgisi ve ikilinin romantik anları dikkat çekti.


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2016 YILINDA DÜNYAEVİNE GİRMİŞLERDİ

Sinem Kobal ile meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti. Örnek gösterilen evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftin, Lalin ve Leyla adlarında iki kızı bulunuyor.

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