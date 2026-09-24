Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in dizisi A.B.İ. için erken final kararı alındı

Türk televizyon dünyasının iki usta ismi Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’i yıllar sonra aynı projede buluşturan "A.B.İ." dizisiyle ilgili iddialı başlayan ekran yolculuğunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. OGM Pictures imzasıyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin yayın hayatının sona ermesine karar verildi.

Büyük bir merak ve heyecanla başlayan iddialı yapımın ekran serüveni, reyting sonuçlarının ardından alınan radikal kararla kısa sürdü.

5. BÖLÜMDE VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel’in üstlendiği yapım, açıklanan son reyting sonuçlarının ardından final kararıyla gündeme geldi. Alınan karar doğrultusunda dizinin, ekranlara gelecek 5. bölümüyle yayın hayatını noktalaması planlanıyor.

11 YIL SONRA GELEN EKRAN BULUŞMASI KISA SÜRDÜ

Daha önce birlikte yer aldıkları başarılı projenin ardından tam 11 yıl sonra yeniden aynı sette bir araya gelen ünlü oyuncuların bu buluşması, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Ancak OGM Pictures imzalı dizinin reyting beklentilerini karşılayamaması nedeniyle atv yönetimi ve yapım şirketi projenin erken final yapması yönünde uzlaştı.