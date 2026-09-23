Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan radikal karar: Sosyal medyada birbirlerini sildiler

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan ve birlikteliklerini gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden oyuncu Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İlişkileri yaklaşık 5 ay önce sona eren çift, sosyal medyadaki bağlarını da kopardı.

Nisan ayında ayrılık kararı alan ikili, bir süre daha sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeye devam etmişti.

KARŞILIKLI OLARAK TAKİPTEN ÇIKTILAR

Ayrılığın ardından geçen ayların ardından Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan beklenen hamle geldi. Eski partnerler, sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkardı.





Birlikte çekilen karelerini zaman zaman takipçileriyle paylaşan ikilinin bu adımı, ayrılık sonrası bağların tamamen koparıldığı şeklinde yorumlandı.