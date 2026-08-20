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Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'ın Hawaii kaçamağı: Aşklarını sosyal medyada paylaştılar

Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'ın Hawaii kaçamağı: Aşklarını sosyal medyada paylaştılar

20.08.2026 09:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'ın Hawaii kaçamağı: Aşklarını sosyal medyada paylaştılar

Şubat ayından bu yana birlikte olan reality şov yıldızı Kim Kardashian ile Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Hawaii'de romantik bir tatil yaptı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeyen ünlü çift, tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton ile Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın yılın başlarında başlayan sürpriz birlikteliği devam ediyor. Şubat ayından bu yana ilişkilerini sürdüren ünlü çift, birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamamayı tercih ediyor.

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HAWAİİ'DE ROMANTİK TATİL

Çıktıkları tatillerde ve katıldıkları etkinliklerde sık sık birlikte görüntülenen Kardashian ve Hamilton, bu anları sosyal medya hesaplarına da yansıtmaya başladı. Aşkları devam eden ikili, son olarak Hawaii'de romantik bir tatil yaptı. Çift, tatilde geçirdikleri keyifli anlara ait fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

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ÇOCUKLARIYLA BİR ARAYA GETİRMİŞTİ

Kim Kardashian'ın, rapçi Kanye West ile 2012 yılında başlayan ve 2022'de sona eren evliliğinden dört çocuğu bulunuyor. Kardashian, geçtiğimiz haziran ayında çocuklarını sevgilisi Lewis Hamilton ile bir akşam yemeğinde bir araya getirmişti.

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