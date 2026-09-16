Kim Kardashian'ın 10 yıl süren hukuk mücadelesinde karar: Paris mahkemesi 1 euro tazminat talebini onayladı

Amerikalı realite şov yıldızı Kim Kardashian’ın, 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te maruz kaldığı silahlı soyguna ilişkin yargı sürecinde karar açıklandı. Paris Mahkemesi, Kardashian’ın olayla ilgili talep ettiği sembolik 1 euro tazminat talebini haklı bularak onayladı.

45 yaşındaki Kardashian, Ekim 2016'da Paris Moda Haftası sırasında kaldığı lüks otel süitinde polis kılığına giren soyguncular tarafından plastik kelepçe ve bantla bağlanarak soyulmuştu. Aralarında eski eşi rapçi Kanye West'in hediye ettiği 4 milyon dolar değerindeki nişan yüzüğünün de bulunduğu toplam 10 milyon dolarlık mücevher kaybolmuş ve söz konusu yüzük bulunamamıştı.

8 KİŞİ SUÇLU BULUNMUŞTU

"Hayatımın en korkunç deneyimi" olarak tanımladığı olayda silahlı soygun, adam kaçırma ve çete üyeliği suçlamalarıyla yargılanan ve aralarında 60 ile 70'li yaşlarda isimlerin de yer aldığı sekiz şüpheli, geçen yıl mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu.

Kararın ardından avukatı aracılığıyla açıklama yapan Kardashian, Fransız adalet sistemine minnettarlığını belirterek, "Bu deneyim son derece travmatikti ve etkisi hâlâ üzerimizde. Bugünkü karar tazminatla ilgili değil, hesap verebilirlik ve tanınmayla ilgili. Mahkemeye ve bu süreç boyunca destek olan herkese minnettarım; şimdi ileriye doğru adım atıp iyileşmeye devam etmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

OTEL ÇALIŞANINA VE İŞLETMEYE DE TAZMİNAT

Mahkeme yalnızca Kardashian’ın talebini karara bağlamakla kalmadı. Soygun sırasında otelde resepsiyonist olarak görev yapan ve olay nedeniyle travma geçirdiğini belirterek 550 bin euro tazminat isteyen kadın personele 109 bin 516 euro ödenmesine hükmedildi. Ayrıca mahkeme, soygunun gerçekleştiği otele de 50 bin euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.