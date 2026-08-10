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Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık malikanesine hırsız girdi

Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık malikanesine hırsız girdi

10.08.2026 16:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık malikanesine hırsız girdi

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Kaliforniya'daki 60 milyon dolarlık lüks malikanesine giren hırsız, çalışanlardan birine ait aracı çalarak kaçmaya çalıştı. Tadilat nedeniyle evde bulunmayan Kardashian ve çocuklarının zarar görmediği olayda, şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Hidden Hills bölgesindeki lüks malikanesinde hırsızlık olayı meydana geldi. Pazar günü saat 15.45 sıralarında gerçekleşen olayda, bir kişinin eve izinsiz girdiği ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi.

ÇALDIĞI ARAÇLA MAHALLEDE TUR ATARKEN YAKALANDI

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, lüks mülkün içerisinde bir erkek şüpheli ile karşılaştı. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre şüpheli, malikaneden bazı kişisel eşyaları aldıktan sonra Kardashian'ın çalışanlarından birine ait otomobili de çaldı. Çaldığı araçla mahallede tur atan şahıs, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TADİLAT NEDENİYLE EVDE DEĞİLLERDİ

Olay anında Kim Kardashian ve dört çocuğunun malikanede bulunmadığı öğrenildi. Mülkte devam eden kapsamlı tadilat çalışmaları nedeniyle ünlü yıldız ve ailesinin aylardır yakındaki kiralık bir evde konakladığı belirtildi.

Kim Kardashian ve eski eşi Kanye West tarafından 2014 yılında 20 milyon dolara satın alınan ve 2017'deki yenilemenin ardından taşınılan lüks yapının günümüzdeki değerinin 60 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor. Olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.

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