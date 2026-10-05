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Kim Kardashian kaç bakıcısı olduğunu açıkladı: Dört çocuk için dev kadro!

Kim Kardashian kaç bakıcısı olduğunu açıkladı: Dört çocuk için dev kadro!

5.10.2026 16:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kim Kardashian kaç bakıcısı olduğunu açıkladı: Dört çocuk için dev kadro!

Eski eşi Kanye West ile birlikteliğinden dört çocuğu bulunan dünyaca ünlü milyarder Kim Kardashian, evindeki bakıcı sayısını ve ebeveynlik rutinlerini ilk kez açıkladı.
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Dünyaca ünlü milyarder iş kadını ve realite şov yıldızı Kim Kardashian, aile hayatı ve ebeveynlik süreçleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2021 yılında ayrıldığı ve bir yıl sonra resmen boşandığı eski eşi Kanye West ile evliliğinden North (13), Saint (10), Chicago (8) ve Psalm (7) adında dört çocuğu bulunan 45 yaşındaki Kardashian, evdeki bakım düzenini ve bakıcı sayısını kamuoyuyla paylaştı.

DÖRT ÇOCUK İÇİN BEŞ DADI DÖNÜŞÜMLÜ GÖREV YAPIYOR

Yeni bir röportajında çocuklarının bakım sürecini anlatan Kardashian, dört çocuğu için toplam beş dadı ile çalıştığını açıkladı. Çocukları yanındayken her zaman en az bir dadının dönüşümlü olarak görev yaptığını ifade eden ünlü isim, geniş yardım ekibine rağmen ebeveynlik sorumluluklarını aksatmadığını savundu.

Yardımcıları olmasına karşın çocuklarını okula kendisinin götürüp getirdiğini belirten Kardashian, her akşam aile yemeğine katıldığını ve çocuklarına gece kitap okuduğunu söyledi. Kendi ebeveynlik tarzını "orta derecede katı" olarak tanımlayan ünlü yıldız, "Son derece sabırlı ve sevgi doluyum. Çocuklarım istediklerinde hâlâ yatağımda uyuyorlar" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYE RAĞMEN YALNIZ HİSSEDİYORUM"

Birden fazla bakıcısı bulunmasına rağmen ebeveynlik sürecinde yaşadığı duygusal zorluklara değinen Kardashian, temelde dört çocuğu tek başına büyüttüğünü öne sürdü. İnsanların "Bakıcı tutacak kaynaklarınız var" diyerek kendisini eleştirdiğini belirten ünlü isim, yargılanmaktan korktuğu için anneliğin zorluklarını açıkça konuşamadığını dile getirdi.

Geceleri çocuklarının yatakta ağlamaya veya kendisini tekmelemeye başladığı anlarda işlerin zorlaştığını aktaran Kardashian, geniş destek sistemine rağmen zaman zaman kendisini yalnız hissettiğini itiraf etti.

YOĞUN İŞ TEMPOSU VE YENİ İLİŞKİSİ

Milyar dolarlık güzellik ve şekillendirici iç giyim markalarını yöneten Kardashian, 2007 yılından bu yana televizyon programlarında yer almasının yanı sıra haftada 18 saat çalışma gerektiren hukuk eğitimi programını da sürdürüyor.

Öte yandan, yılın başından bu yana İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile ilişki yaşayan Kardashian'ın eski eşi Kanye West ise boşanmanın kesinleşmesinden kısa bir süre sonra, Aralık 2022'de Bianca Censori ile dünyaevine girmişti.

İlgili Konular: #Kanye West #Kim Kardashian

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