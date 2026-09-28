Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul Boğazı'nda görüntülendi: Tekneyle balık avına çıktı

Ekranların sevilen ismi Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun iş temposundan fırsat buldukça tutkunu olduğu deniz ve balıkçılık hobisine zaman ayırmaya devam ediyor.

Deniz sevdasıyla tanınan ve sık sık dostlarıyla birlikte tekneyle denize açılarak balık tuttuğu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu kez de İstanbul Boğazı'nda objektiflere takıldı.





BOĞAZ SULARINDA AĞ İLE BALIK AVINDA

Arkadaş grubuyla birlikte özel bir tekne ile Boğaz sularına açılan Tatlıtuğ, ağ atarak balık tuttu. Boğaz'ın tadını çıkaran ve bir hayli neşeli olduğu gözlenen ünlü oyuncunun o anları, çevrede bulunan hayranları ve yurttaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATMIŞTI

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz ağustos ayında radikal bir karara imza atmıştı. Ünlü oyuncu, son dönemde oldukça aktif bir şekilde kullanmaya başladığı Instagram ve X (Twitter) hesaplarını kapatmasıyla magazin gündemine damga vurmuş, bu tercihi takipçileri arasında büyük merak uyandırmıştı.