Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı kapatma nedenini açıkladı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı “Organize İşler: Karun Hazinesi” filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, sosyal medya hesaplarını kapatma kararından Göktürk'teki evinde yaşanan olaya kadar gündemdeki pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"CANIM ÖYLE İSTEDİ, KAPATTIM"

Ağustos ayında yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını kapatan Tatlıtuğ, bu kararının özel bir sebebi olmadığını belirtti. Sosyal medyadan uzaklaşma kararını anlatan oyuncu, “Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Bunun altını dramatik bir hikâyeye bağlamaya gerek yok. Açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum” ifadelerini kullandı.





GÖKTÜRK'TEKİ OLAY VE MUHABİRDEN ÖZÜR

Tatlıtuğ, Göktürk'teki evinde meydana gelen ve Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev'in yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili konunun hassasiyetine dikkat çekti. Yangibayev'in sağlığının iyi olduğunu belirten Tatlıtuğ, “Bugünün anlamını, önemini ve heyecanını bölmek istemiyorum. Kendisi benim çalışanım olmadığı gibi, her anlamda hukuken, manevi olarak, karakter ve mizacı olarak yanındayız. Yanında olmaya da devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda özellikle bu konunun takipçisi olarak sizlere bilgi vereceğim” dedi.

Geçtiğimiz ay havalimanında oğlunun görüntüsünü çekmeye çalışan bir muhabire gösterdiği tepkiye de değinen Tatlıtuğ, “Gecenin bir saati, cep telefonuyla herhangi bir vatandaşın oğlumun fotoğrafının çekmesi... Bu durumla ilgili hassasiyetimi hepiniz biliyorsunuz. Seni de sıradan bir vatandaş zannettim. Herkesi kameralı görmeye alışkın olduğum için öyle bir tepki gösterdim. Kalbini kırdıysam senden özür diliyorum” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.