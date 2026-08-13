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Kıvanç Tatlıtuğ'un hesabını kapatma sebebi ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ'un hesabını kapatma sebebi ortaya çıktı

13.08.2026 17:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kıvanç Tatlıtuğ'un hesabını kapatma sebebi ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını kapatarak sosyal medyaya veda etti. "Dijital detoks" iddialarının ardından sessizliğini bozan Tatlıtuğ, kararının arkasındaki nedeni net bir dille açıkladı.

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Başak Dizer ile sürdürdüğü evliliği ve başarılı oyunculuk kariyeriyle sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya platformlarında aldığı sürpriz kararla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, yaklaşık 5 milyon takipçisinin yer aldığı Instagram hesabının yanı sıra X (Twitter) hesabını da kapatarak dijital mecralardan çekildi.

"DİJİTAL DETOKS" İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Tatlıtuğ’un hesaplarını eş zamanlı olarak kapatması hayranları arasında şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada oyuncunun "dijital detoks" yapma kararı aldığı iddiaları ortaya atıldı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü ismin bu hamlesinin arkasındaki gerçek neden kısa sürede merak konusu oldu.

"CANIM İSTEDİ, ÖYLE KARAR VERDİM"

Hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ, radikal kararının özel bir nedeni bulunmadığını belirtti. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığına göre hesaplarını neden kapattığı sorusuna yanıt veren Tatlıtuğ, "Canım istedi, öyle karar verdim. Özel ve önemli bir sebebi yok" ifadelerini kullandı.

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