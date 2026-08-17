Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıracak yeni isim belli oldu

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı Kızılcık Şerbeti, 5. sezon öncesinde kadrosuna kattığı yeni isimlerle gündem olmaya devam ediyor.

Dizide daha önce Selin Türkmen’in hayat verdiği Çimen karakterinin yeni sezonda başka bir oyuncuya emanet edileceğinin açıklanmasının ardından gözler yeni sezonda rolü üstlenecek isme çevrilmişti. Hikâyede yaşanacak değişikliklerle birlikte merakla beklenen transfer gerçekleşti.

YENİ ÇİMEN ASENA KESKİNCİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda Çimen karakterine genç oyuncu Asena Keskinci hayat verecek. Yapımla anlaşma sağlayan Keskinci’nin 5. sezon itibarıyla çekimlere katılarak kadroya dahil olacağı öğrenildi. Oyuncunun katılımıyla birlikte Çimen karakterinin yeni sezondaki hikaye arkı da izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

BEZ BEBEK DİZİSİYLE TANINMIŞTI

Kamera karşısına çocuk yaşlarda geçen Asena Keskinci, bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer alan genç oyuncu, son olarak HBO Max yapımı Jasmine dizisinde başrol üstlenmişti. Peş peşe ayrılıkların ve katılımların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonla birlikte senaryoda önemli kırılmaların yaşanması bekleniyor.