Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıracak yeni isim belli oldu

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıracak yeni isim belli oldu

17.08.2026 17:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıracak yeni isim belli oldu

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezon hazırlıkları sürerken, Selin Türkmen’in ayrılığı sonrası Çimen karakterini canlandıracak yeni oyuncu netleşti. Çocuk yaşlarda yer aldığı Bez Bebek dizisiyle tanınan genç oyuncu Asena Keskinci, dizinin yeni sezonunda Çimen rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı Kızılcık Şerbeti, 5. sezon öncesinde kadrosuna kattığı yeni isimlerle gündem olmaya devam ediyor.

Dizide daha önce Selin Türkmen’in hayat verdiği Çimen karakterinin yeni sezonda başka bir oyuncuya emanet edileceğinin açıklanmasının ardından gözler yeni sezonda rolü üstlenecek isme çevrilmişti. Hikâyede yaşanacak değişikliklerle birlikte merakla beklenen transfer gerçekleşti.

YENİ ÇİMEN ASENA KESKİNCİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda Çimen karakterine genç oyuncu Asena Keskinci hayat verecek. Yapımla anlaşma sağlayan Keskinci’nin 5. sezon itibarıyla çekimlere katılarak kadroya dahil olacağı öğrenildi. Oyuncunun katılımıyla birlikte Çimen karakterinin yeni sezondaki hikaye arkı da izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

BEZ BEBEK DİZİSİYLE TANINMIŞTI

Kamera karşısına çocuk yaşlarda geçen Asena Keskinci, bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer alan genç oyuncu, son olarak HBO Max yapımı Jasmine dizisinde başrol üstlenmişti. Peş peşe ayrılıkların ve katılımların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonla birlikte senaryoda önemli kırılmaların yaşanması bekleniyor.

İlgili Konular: #kızılcık şerbeti #Asena Keskinci