Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kızılcık Şerbeti'nde senaryo krizi: Usta oyuncu Laçin Ceylan'ın rolü başlamadan bitti

Kızılcık Şerbeti'nde senaryo krizi: Usta oyuncu Laçin Ceylan'ın rolü başlamadan bitti

13.07.2026 16:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kızılcık Şerbeti'nde senaryo krizi: Usta oyuncu Laçin Ceylan'ın rolü başlamadan bitti

Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 5. sezonu öncesinde senaryo ekibinin aldığı karar doğrultusunda önemli bir değişiklik yapıldı. Diziye Kıvılcım’ın halası "Devrim" karakteriyle dahil olması planlanan usta oyuncu Laçin Ceylan'ın rolü, senaryoda yapılan güncellemeler nedeniyle iptal edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gold Film imzalı, Show TV ekranlarının reyting rekortmeni fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, şimdiden büyük bir merakla beklenen 5. sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda hikayeye dahil olacak taze kanlar ve karakterler izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, yapım kulislerinden sürpriz bir revizyon haberi geldi.

Ünlü aktör Murat Aygen'in hayat vereceği "Lider" karakterinin yanı sıra diziye katılması kesinleşen bir diğer kritik rolün senaryodan çıkarıldığı öğrenildi.

LAÇİN CEYLAN KADROYA DAHİL OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde sızan bilgilere göre, dizinin ana karakterlerinden Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) halası "Devrim Hala" rolüyle usta oyuncu Laçin Ceylan'ın ekibe katılacağı açıklanmıştı. Karakterin, dizideki muhafazakar ve seküler aile dengelerine nasıl bir yön vereceği merak konusuydu. Ancak çekimler öncesinde senaryo grubunda hareketli saatler yaşandı.

SENARYO DEĞİŞTİ, ROL BAŞLAMADAN BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, senaryonun gidişatında ve genel hikaye akışında ani bir değişikliğe gidildi. Yapılan bu hikaye revizyonu neticesinde, "Devrim Hala" karakterinin yeni sezon planlamasında yer almamasına karar verildi. Bu gelişmeyle birlikte usta sanatçı Laçin Ceylan'ın da fenomen dizideki mesaisi başlamadan son bulmuş oldu. Murat Aygen'in canlandıracağı "Lider" karakterinin ise hikayedeki ağırlığını koruduğu belirtiliyor.

İlgili Konular: #Show TV #kızılcık şerbeti