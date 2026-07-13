Kızılcık Şerbeti'nde senaryo krizi: Usta oyuncu Laçin Ceylan'ın rolü başlamadan bitti

Gold Film imzalı, Show TV ekranlarının reyting rekortmeni fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, şimdiden büyük bir merakla beklenen 5. sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda hikayeye dahil olacak taze kanlar ve karakterler izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, yapım kulislerinden sürpriz bir revizyon haberi geldi.



Ünlü aktör Murat Aygen'in hayat vereceği "Lider" karakterinin yanı sıra diziye katılması kesinleşen bir diğer kritik rolün senaryodan çıkarıldığı öğrenildi.

LAÇİN CEYLAN KADROYA DAHİL OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde sızan bilgilere göre, dizinin ana karakterlerinden Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) halası "Devrim Hala" rolüyle usta oyuncu Laçin Ceylan'ın ekibe katılacağı açıklanmıştı. Karakterin, dizideki muhafazakar ve seküler aile dengelerine nasıl bir yön vereceği merak konusuydu. Ancak çekimler öncesinde senaryo grubunda hareketli saatler yaşandı.

SENARYO DEĞİŞTİ, ROL BAŞLAMADAN BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, senaryonun gidişatında ve genel hikaye akışında ani bir değişikliğe gidildi. Yapılan bu hikaye revizyonu neticesinde, "Devrim Hala" karakterinin yeni sezon planlamasında yer almamasına karar verildi. Bu gelişmeyle birlikte usta sanatçı Laçin Ceylan'ın da fenomen dizideki mesaisi başlamadan son bulmuş oldu. Murat Aygen'in canlandıracağı "Lider" karakterinin ise hikayedeki ağırlığını koruduğu belirtiliyor.