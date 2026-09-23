Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Aliye Uzunatağan sessizliğini bozdu: 'İş terbiyem konuşmama izin vermez'

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca 'Sönmez' karakterine hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan, yeni sezon öncesinde projeden ayrılmıştı. Ayrılığın ardından Yapımcı Faruk Turgut’un bütçe ve ücret talepleriyle ilgili yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uzunatağan, diziden ayrılışı ve iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

"ÇOK SEVEREK ÇALIŞTIĞIM BİR İŞTİ"

Projeye olan sevgisini dile getiren usta sanatçı, "Çok severek çalıştığım bir işti, senaryoya çok bayılarak başladığım bir işti. Buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

Ayrılık gerekçesine dair yöneltilen sorular üzerine profesyonel duruşunu vurgulayan Uzunatağan, “Benim iş terbiyem yaptığım iş üzerine konuşmama izin vermez. Ben böyle bir insanım” açıklamasında bulundu.

"KEŞKE BENİMLE KONUŞSAYDI"

Yapımcı Faruk Turgut’un ücret uyuşmazlığına ilişkin sözlerini değerlendiren oyuncu, yaşanan durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti. Uzunatağan, “Ben Faruk Bey'i çok severim. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Keşke benimle konuşsaydı Faruk Bey daha bunları söylemeden önce” diyerek iddialara açıklık getirdi.