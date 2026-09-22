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Kızılcık Şerbeti'ne usta oyuncu dahil oluyor: Ahu Sungur'un rolü belli oldu

Kızılcık Şerbeti'ne usta oyuncu dahil oluyor: Ahu Sungur'un rolü belli oldu

22.09.2026 17:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kızılcık Şerbeti'ne usta oyuncu dahil oluyor: Ahu Sungur'un rolü belli oldu

Show TV’nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti", yeni sezonunda kadrosuna usta oyuncu Ahu Sungur'u dahil etti. Deneyimli oyuncunun dizide Oya İloğulları'nın canlandırdığı Ayşin karakterinin annesine hayat vereceği öğrenildi.
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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Gold Film imzalı "Kızılcık Şerbeti", kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeyi sürdürüyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı fenomen dizinin yeni bölümlerinde usta oyuncu Ahu Sungur yer alacak.

Sungur'un katılımıyla birlikte dizideki hikaye akışının da yeni bir boyut kazanması bekleniyor.

AYŞİN'İN ANNESİ ROLÜYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Edinilen bilgilere göre Ahu Sungur, dizide Oya İloğulları tarafından canlandırılan Ayşin karakterinin annesi olarak izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncunun hikayeye dahil olmasıyla birlikte Ayşin karakterinin geçmişi ve ailevi ilişkilerinin ön plana çıkması öngörülüyor.

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AHU SUNGUR KİMDİR?

5 Şubat 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ahu Sungur, Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro kariyerinde Semaver Kumpanya, Tiyatro Çisenti ve Tiyatro Kedi gibi önemli topluluklarda sahne alan oyuncu, "Bir Komiser Geldi" oyununda usta isim Semih Sergen ile başrolü paylaştı.

Televizyon kariyerine 1999 yılında "Ayrılsak da Beraberiz" dizisiyle adım atan Sungur; "Adını Feriha Koydum", "Emir’in Yolu" ve "O Hayat Benim" gibi popüler yapımlardaki başarılı performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 2002 yılında oyuncu Suat Sungur ile evlenen usta sanatçı, yeni sezonda "Kızılcık Şerbeti" ile ekran yolculuğuna devam edecek.

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