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Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi belli oldu: Burak Özçivit ile anne-oğulu oynayacaklar

Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi belli oldu: Burak Özçivit ile anne-oğulu oynayacaklar

20.08.2026 17:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi belli oldu: Burak Özçivit ile anne-oğulu oynayacaklar

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Pembe" karakteriyle hafızalara kazınan Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesi belli oldu. Başarılı oyuncu, çekimleri Adana'da başlayan "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinde Burak Özçivit ile anne-oğul olarak kamera karşısına geçiyor.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği "Pembe" karakteri ve projeye vedasıyla adından söz ettiren Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi netleşti. Yapımdan ayrılmasının ardından çok sayıda teklif aldığı öğrenilen deneyimli oyuncu, yeni sezon için el sıkıştı.

BURAK ÖZÇİVİT İLE ANNE-OĞUL OLACAKLAR

Sibel Taşçıoğlu, TİMS&B Productions imzalı ve atv ekranlarında yayınlanacak olan "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizide Taşçıoğlu, "Celadet Kozan" karakterini canlandıracak. Başarılı oyuncu, dizide "Kenan Kozan" rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Burak Özçivit'in annesini oynayacak.


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ÇEKİMLER ADANA'DA BAŞLADI

Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin yönettiği dizinin Adana'daki set çalışmaları başladı. İlk set gününde birlikte kamera karşısına geçen Taşçıoğlu ve Özçivit'in uyumu dikkat çekti. Hikayesi Almanya’da başlayıp Çukurova’ya uzanan yapımda, Kenan Kozan’ın annesinin tüm muhalefetine rağmen aşkının peşinden gitmesiyle yaşanacak olaylar konu ediliyor. "Güneşin Doğduğu Yer", Eylül ayında Perşembe akşamları seyirciyle buluşacak.

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