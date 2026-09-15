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Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci oldu: Yeni sezon öncesi imaj tazeledi

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci oldu: Yeni sezon öncesi imaj tazeledi

15.09.2026 13:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci oldu: Yeni sezon öncesi imaj tazeledi

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 18 Eylül'de başlayacak yeni sezon kadrosuna genç oyuncu Asena Keskinci katıldı. Dizide Kıvılcım’ın kızı Çimen karakterini canlandıracak olan Keskinci'nin setten yansıyan ilk kareleri ve yeni imajı dikkat çekti.

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Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ve Emre Dinler’in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, kadrosundaki yeni isimlerle ekran yolculuğuna devam ediyor.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği fenomen dizi, 18 Eylül Cuma günü yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.


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SETTEN İLK KARELER PAYLAŞILDI

Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı yeni sezonda, Kıvılcım’ın kızı Çimen karakterine hayat verecek isim genç oyuncu Asena Keskinci oldu. Son olarak "Jasmine" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Keskinci'nin yeni rolü için değiştirdiği imajı ve setten yansıyan ilk görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

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