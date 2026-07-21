Klip çekiminde zor anlar yaşayan Serdar Ortaç: '30 gün hastanede yattım ayaklarımı hissedemiyorum'

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, uzun yıllardır mücadele ettiği MS (Multipl Skleroz) hastalığının getirdiği sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Son klip çekimlerinde ayakta durmakta zorlanan ve çekimleri sandalye üzerinde tamamlayan ünlü sanatçı, sağlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı hareket kısıtlılığı ve bacaklarındaki şiddetli ağrılar nedeniyle bir süredir gözlerden uzak olan Ortaç, yakın zamanda 30 gün boyunca hastanede yatarak tedavi gördüğünü söyledi.

"AYAKLARIM ÇOK KÖTÜ DURUMDA"

Klip setinde sağlık durumuna dair bilgi veren 56 yaşındaki ünlü şarkıcı, hastalığın seyri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hâlâ ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim, 3-5 gün kaldı."

Setteki acısı yüzünden okunan ve hayranlarını endişelendiren Ortaç, birkaç gün içerisinde daha iyi duruma geleceğini ve sağlığına kavuşacağını belirtti.

MİRASINI MEHMETÇİK VAKFI'NA BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz dönemde vasiyetiyle ilgili çarpıcı detaylar paylaşan Serdar Ortaç, ürettiği müzik eserlerine sahip çıkılması yönündeki sitemini dile getirerek, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Hayattayken bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, klip bile çekilmedi. Lütfen onları insanlara ulaştırın" çağrısında bulunmuştu.

Mal varlığı ve 40 milyon TL değerindeki evinin ölümünden sonraki akıbetini de karara bağladığını açıklayan usta sanatçı, evinin satışından elde edilecek gelirden kardeşlerine, çalışanlarına ve orkestra ekibine pay verileceğini, geri kalan önemli bir bölümünün ise Mehmetçik Vakfı'na ve şehit ailelerine bağışlanacağını kaydetmişti.

MS HASTALIĞI NEDİR?

Günümüzde nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık karşılaşılan otoimmün hastalıklardan biri olan Multipl Skleroz (MS), beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemini hedef alıyor.

Tıp dünyasında kronik bir hastalık olarak tanımlanan MS, vücudun savunma mekanizmasının kendi sağlıklı dokularına saldırması sonucu meydana geliyor. Hastalığın gelişim sürecinde bağışıklık hücreleri, sinir liflerinin etrafını saran ve iletişimi sağlayan koruyucu "miyelin" kılıfına zarar veriyor. Bu tahribat neticesinde beyin ile vücudun diğer organları arasındaki sinyal iletimi aksıyor ya da tamamen kesintiye uğruyor.