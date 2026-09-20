Koyu renk saçlarına veda etti: 62 yaşındaki Nicolas Cage'in yeni tarzı dikkat çekti

Hollywood'un usta isimlerinden Nicolas Cage, uzun yıllardır kullandığı koyu renk saçlarına veda etti. 62 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, eşi Riko Shibata ile birlikte Los Angeles'ta düzenlenen Lucas Anlatı Sanatı Müzesi'nin açılış gecesine katıldı.

Etkinlikte kırmızı halıya çıkan Cage, saçlarını boyamayı bırakarak doğal haline dönmüş yeni imajıyla objektiflere yansıdı.

KIRMIZI HALIDA NEŞELİ ANLAR

31 yaşındaki eşi Riko Shibata ile birlikte gala gecesinde basına poz veren usta aktör, tamamen beyazlamış saç ve sakalıyla dikkat çekti. Kırmızı halıda birbirlerine sarılarak poz veren çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Nicolas Cage ve Riko Shibata, 2021 yapımı "Prisoners Of The Ghostland" filminin çekimleri sırasında Japonya'da tanışmış ve aynı yıl Las Vegas'ta düzenlenen törenle evlenmişti. Çiftin 2022 yılında "August" adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

ÇİZGİ ROMAN HAYRANLIĞI İSİM OLDU

62 yaşındaki aktörün önceki evliliklerinden iki yetişkin oğlu daha bulunuyor. 1990 doğumlu büyük oğlu Weston oyunculuk ve müzikle ilgilenirken, 2005 doğumlu oğlu Kal-El Coppola ise oyuncunun üçüncü eşi Alice Kim ile evliliğinden dünyaya geldi. Cage'in, çizgi romanlara ve Superman karakterine olan tutkusu nedeniyle oğluna Superman'in Kripton'daki gerçek adı olan "Kal-El" ismini verdiği biliniyor.