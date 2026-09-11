Kral Charles’ın itirafından saatler sonra giymişti: Prenses Diana'nın 'İntikam Elbisesi' rekor fiyata satılıyor

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin unutulmaz ismi Prenses Diana'nın, 1994 yılında giydiği ve dünya moda tarihine "intikam elbisesi" olarak geçen ikonik siyah elbise ikinci kez müzayedeye çıkarılıyor. Elbise, 9 Aralık'ta New York'taki dünyaca ünlü Sotheby's müzayede evinde gerçekleştirilecek özel satışta alıcısını bekleyecek.

Tahmini satış fiyatı 150 bin ile 300 bin dolar arasında belirlenen ipek elbise, daha önce Temmuz 1997'de düzenlenen açık artırmada yaklaşık 53 bin dolara alıcı bulmuştu.

İTİRAF BELGESELİNDEN SAATLER SONRA GELEN MESAJ

Tasarımcı Christina Stambolian imzası taşıyan omuzları açık, kalp yakalı ve minik kuyruklu siyah elbisenin arkasında kraliyet tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri yatıyor. 29 Haziran 1994 tarihinde, ayrı yaşadığı eşi Prens Charles’ın televizyon belgeselinde Camilla Parker Bowles ile olan ilişkisini kamuoyuna itiraf etmesinin ardından Diana, aynı akşam Vanity Fair dergisinin düzenlediği davete katılmıştı.

Kraliyet protokolu gereği siyah rengin sadece yas dönemlerinde giyilmesi kurallarına ve diz üstü elbise sınırlamalarına meydan okuyan Prenses Diana, elbiseyi kural tanımaz ve cesur bir duruşun sembolü olarak tercih etmişti. Eski Vanity Fair Genel Yayın Yönetmeni Graydon Carter o anları, "Ertesi gün gazeteleri okuyunca 'intikam elbisesi' giydiğini öğrendik. İntikam soğuk servis edilir belki ama bu sıcak servis edildi" sözleriyle anlatmıştı.

AKSESUARLARIN ARASINDAKİ GİZLİ DETAYLAR

Diana'nın o gece kullandığı aksesuarlar da kıyafeti kadar dikkat çekici mesajlar barındırıyordu. İkonik elbisesini Kraliçe Anne'in düğün hediyesi olan bir broştan tasarlanan inci ve safir kolye ile tamamlayan Prenses, nişan hediyesi olan damla küpelerini ve safir bileziğini takarak kameraların karşısına kendinden emin bir tavırla çıkmıştı.

1981 yılında evlenen Charles ve Diana çifti, 1992’de ayrılmış ve 1996 yılında resmen boşanmışlardı. Diana’nın 1995 yılında BBC’ye verdiği röportajda sarf ettiği "Evliliğimizde üç kişiydik, yani biraz kalabalıktı" ifadesi ise kraliyet tarihine damga vuran açıklamalardan biri olmuştu.