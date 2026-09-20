Kutsi ile Yasemin Ergene 18 yıl sonra aynı projede: 'Doktorlar' dizisinin unutulmaz ikilisi Tuzlu Kahve'de buluştu

2006-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve ekranların efsane yapımları arasına giren 'Doktorlar' dizisinin ana karakterleri Ela ve Levent, 18 yıllık aranın ardından yeniden aynı seti paylaştı.

Star TV ekranlarında yayınlanan, Poll Films imzalı 'Tuzlu Kahve' dizisinin 22 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek 4. bölümüne ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi konuk oyuncu olarak dahil oldu. Dizide 'Elit' karakterini canlandıran Yasemin Ergene ile Kutsi'nin karşı karşıya geldiği ilk görüntüler izleyicilerin beğenisine sunuldu.

SOSYAL MEDYADA 'İNTİKAM' GÖNDERMESİ

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında iki oyuncunun karşı karşıya geldiği anlar, kanalın sosyal medya hesaplarından “18 yıl sonra alınan intikam” notuyla paylaşıldı. Söz konusu paylaşım kısa sürede televizyon takipçileri tarafından yoğun yorum ve etkileşim aldı.

HAFIZALARA KAZINAN NİKÂH MASASI SAHNESİ

İkilinin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi, 'Doktorlar' dizisindeki hafızalara kazınan kırılma noktasını yeniden gündeme taşıdı. Dizinin 66. bölümünde evlenme hazırlığı yapan çiftten Levent karakteri, Ela'nın kendisinden gizlediği bir durum gerekçesiyle düğün günü nikâh masasını terk etmişti.





Gelinliğiyle yalnız kalan Ela karakterinin yaşadığı bu kırılma noktası, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizi sahneleri arasında yer almıştı.

Aradan geçen 18 yılın ardından ikilinin 'Tuzlu Kahve' projesinde yeniden karşı karşıya gelmesi, eski dizinin takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.