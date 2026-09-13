Lady Gaga ilk bebeğini kucağına aldı

"Poker Face", "Bad Romance" ve "Born This Way" gibi şarkılarıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan gerçek adıyla Stefani Joanne Angelina Germanotta, özel hayatında yepyeni bir sayfa açtı. 2020 yılından bu yana birlikte olduğu iş insanı Michael Polansky ile nişanlanan 40 yaşındaki şarkıcının ilk bebeğini kucağına aldığı öğrenildi.

Page Six'in aktardığı habere göre, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Kuzey Kaliforniya'da bebekleriyle birlikte ilk kez objektiflere yansıdı.

AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Hayranlarını sevindiren haberin ardından çift cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bebeğin cinsiyeti, adı ve ne zaman dünyaya geldiğine ilişkin detaylar da henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. 2024 Paris Olimpiyatları esnasında Polansky ile nişanlandıklarını duyuran ünlü sanatçı, daha önceki röportajlarında da aile kurma isteğini sıkça vurgulamıştı.

"EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY ANNE OLMAK"

2025 yılında Stephen Colbert'in sunduğu "The Late Show" programına konuk olan Lady Gaga, gelecek planlarından bahsederken anne olma arzusunu şu sözlerle ifade etmişti: