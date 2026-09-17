Lena Dunham anne oldu: İlk bebeği taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi

Amerikalı ünlü oyuncu ve senarist Lena Dunham, ilk kez anne olma heyecanını yaşadı. 40 yaşındaki Dunham ile müzisyen eşi Luis Felber'in, taşıyıcı anne yöntemiyle bir kız bebek sahibi oldukları öğrenildi.

Gelişmeyi Vogue dergisi için kaleme aldığı özel bir makaleyle kamuoyuna duyuran Dunham, uzun yıllardır hayalini kurduğu annelik hissini ve kendisini taşıyıcı annelik kararına götüren süreci samimiyetle paylaştı.

31 YAŞINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Yıllarca endometriozis (çikolata kisti) ve buna bağlı kronik ağrılarla mücadele eden ünlü oyuncu, geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle 31 yaşında rahim ameliyatı olmak zorunda kalmıştı. O dönemde hamile kalma ihtimalinin düşüklüğünü dile getiren Dunham, ebeveyn olabilmek adına farklı yolları değerlendirdiğini ifade etmişti.

2021 YILINDA DÜNYAEVİNE GİRMİŞLERDİ

Lena Dunham ile müzisyen Luis Felber, 2021 yılında tanışarak kısa süre içinde birlikte yaşama kararı almıştı. Birlikteliklerini aynı yılın eylül ayında nikah masasına taşıyan çift, mutlu evliliklerini yeni doğan kız bebekleriyle taçlandırdı.