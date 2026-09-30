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Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ın şiddet iddialarına yanıt: 'Şerefim üzerine yemin ederim'

Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ın şiddet iddialarına yanıt: 'Şerefim üzerine yemin ederim'

30.09.2026 10:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ın şiddet iddialarına yanıt: 'Şerefim üzerine yemin ederim'

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından aile içinde başlayan miras gerilimi, eski eşlerin şiddet suçlamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Oyuncu Levent İnanır, eski eşi Neslihan Acar'ın kendisine yönelik 14 yıl önceki darp ve tehdit iddialarını sert bir dille reddetti.

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Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın yaşamını yitirmesinin ardından aile üyeleri arasında başlayan vasiyet ve miras tartışmaları günden güne büyüyor.

Tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilen merhum sanatçının vasiyetinin ertelenmesi ve yeğen Levent İnanır'ın dayısının 'irade sorunu' olduğunu iddia etmesiyle başlayan gerilime eski eş Neslihan Acar da dahil olmuştu. Acar'ın, Levent İnanır'ın kendisini 14 yıl önce yaşanan bir şiddet olayına ait fotoğrafla tehdit ettiğini öne sürmesinin ardından Levent İnanır sessizliğini bozdu.

"ŞEREFİM VE NAMUSUM ÜZERİNE SÖYLÜYORUM"

Ortaya atılan darp ve tehdit iddialarına Nokta TV ekranlarından yanıt veren Levent İnanır, suçlamaları kesin bir dille yalanladı. İnanır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir erkek kadına böyle vurmaz. Kafasına kül tablasıyla vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur'an'ı koyacağız, herkes yemin edecek. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum. Bu olayı benim yaptığımı, onların dışında bir kişi çıksın 'biliyorum' desin ve ispatlasın. Bakın, bir daha beni hiçbir yerde göremeyeceksiniz."

MİRAS KAVGASI ŞİDDET İDDİALARINA TAVAN YAPTI

Kadir İnanır'ın mirasını Jülide Kural'a bırakmasına tepki gösteren Levent İnanır, daha önce Jülide Kural'a seslenerek "İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana yakışanı yap" diyerek vasiyetin bilerek bu şekilde imzalatıldığını savunmuştu.

Eski eşi Neslihan Acar ve kızı Öykü Arıca'nın kendisine karşı tavır alıp Kural'ın yanında yer almasının ardından, 14 yıllık şiddet iddiasıyla sarsılan İnanır ailesindeki hukuki ve ailevi kriz derinleşmeye devam ediyor.

İlgili Konular: #Kadir İnanır #Levent İnanır

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