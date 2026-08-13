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'Lise Defteri' yıllar sonra yeniden: Ece Erken ve Emre Altuğ bir araya geldi

'Lise Defteri' yıllar sonra yeniden: Ece Erken ve Emre Altuğ bir araya geldi

13.08.2026 17:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Lise Defteri' yıllar sonra yeniden: Ece Erken ve Emre Altuğ bir araya geldi

Bir döneme damga vuran "Lise Defteri" dizisinde birlikte rol alan Ece Erken ve Emre Altuğ, yıllar sonra Çeşme'de bir araya geldi. Sunucu Ece Erken'in "23 yıl geçmiş" notuyla paylaştığı nostaljik fotoğraf sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

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2003-2004 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve bir dönemin popüler gençlik dizileri arasında yer alan Lise Defteri oyuncuları seneler sonra yeniden buluştu. Dizide "Kerim" ve "Nil" karakterlerine hayat veren ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile sunucu Ece Erken, Çeşme'de bir araya gelerek eski günleri yad etti.


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"23 YIL GEÇMİŞ"

Tatil sezonunu Çeşme'de geçiren Ece Erken, ekran projelerinin ardından dostlukları devam eden oyuncu arkadaşı Emre Altuğ ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına "23 yıl geçmiş" notunu düşen Erken'in bu karesi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

İkilinin yıllar önceki pozları ile bugünkü görüntülerini kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafa "Hiç değişmemişsiniz", "Hâlâ liseli oynayabilirsiniz" ve "Ne güzel yaş aldınız" şeklinde yorumlarda bulundu.

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