'Lise Defteri' yıllar sonra yeniden: Ece Erken ve Emre Altuğ bir araya geldi

2003-2004 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve bir dönemin popüler gençlik dizileri arasında yer alan Lise Defteri oyuncuları seneler sonra yeniden buluştu. Dizide "Kerim" ve "Nil" karakterlerine hayat veren ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile sunucu Ece Erken, Çeşme'de bir araya gelerek eski günleri yad etti.







"23 YIL GEÇMİŞ"

Tatil sezonunu Çeşme'de geçiren Ece Erken, ekran projelerinin ardından dostlukları devam eden oyuncu arkadaşı Emre Altuğ ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına "23 yıl geçmiş" notunu düşen Erken'in bu karesi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

İkilinin yıllar önceki pozları ile bugünkü görüntülerini kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafa "Hiç değişmemişsiniz", "Hâlâ liseli oynayabilirsiniz" ve "Ne güzel yaş aldınız" şeklinde yorumlarda bulundu.