Londra'da yıldızlar geçidi: Prens William ve Kate Middleton, Tom Cruise’un galasında

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Leicester Meydanı, sinema ve kraliyet dünyasını bir araya getiren prestijli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) başkanlığını üstlenen Prens William ile eşi Prenses Kate Middleton, Hollywood yıldızı Tom Cruise'un yeni filmi 'Digger'ın dünya prömiyerine katıldı.





Gecede zarafetiyle dikkat çeken Prenses Kate, mor renkli Jenny Packham tasarımı elbisesini merhum kayınvalidesi Prenses Diana'nın küpeleri ve Kraliçe Anne'in ametist kolyesiyle tamamladı. Siyah kadife smokin tercih eden Prens William ile geleneksel şıklığıyla galada yer alan Tom Cruise arasındaki neşeli diyaloglar kırmızı halıya damga vurdu.





TOM CRUİSE’DAN TANINMAZ ROL

Oscar ödüllü yönetmen Alejandro González Iñárritu'nun imzasını taşıyan hicivli kara komedi türündeki 'Digger', bir petrol milyarderinin yol açtığı ekolojik felaketi konu alıyor. Filmdeki rolü için büyük bir fiziksel değişim geçiren 64 yaşındaki Tom Cruise'a kadroda Riz Ahmed, Sandra Hüller ve Jesse Plemons gibi başarılı isimler eşlik ediyor.





Rolüyle ilgili açıklamalarda bulunan Cruise, "Daha önce beni bu şekilde zorlayacak bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Bu filmi izlediğinizde tamamen özgün olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Yönetmen Iñárritu ise ünlü aktörün geçirdiği dönüşümün şaşırtıcı olduğunu belirterek, karakterin Cruise'un kariyerindeki özel yerine vurgu yaptı.

GALA BOYUNCA SAMİMİ ANLAR

Kırmızı halıda hayranlarına imza dağıtan ve bol bol fotoğraf çektiren Tom Cruise, merdivenlerden inerken Prenses Kate'e eşlik ederek centilmenliğiyle dikkat çekti. Prens William ve Kate Middleton çifti, Tom Cruise ve film ekibiyle uzun süre sohbet ederek neşeli anlar yaşadı.





Sinemaseverler tarafından merakla beklenen 'Digger' filmi, 2 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.