Lüks markaların fiyatlarına tepki gösteren Seda Sayan: 'Çakma çanta kullanıyorum'

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, katıldığı bir programda lüks tüketim ve alışveriş alışkanlıklarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yüksek fiyatlar ödemek yerine sahte ürünleri tercih ettiğini belirten Sayan, "Çakma çanta kullanıyorum" diyerek imkan buldukça sahte ürün satın aldığını dile getirdi.

"PARAYI KOLAY KAZANMIYORUM"

Kafa TV'deki programında konuşan ünlü şarkıcı, lüks markalara yüksek tutarlar ödenmemesi gerektiğini savunarak, "5 bin, 10 bin euro vermeyin sakın. Ben çakma da kullanıyorum. Güzelse alıyorum, ne var be? Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum" ifadelerini kullandı. Sayan, sahte çantaların da bizzat ilgili lüks markalar tarafından üretildiğini iddia etti.

"PARİS'TE BİLE SAHTE OLDUĞUNU ANLAMADILAR"

Paris'te yaşadığı bir anısını da paylaşan Sayan, kullandığı çakma çantanın fermuarında sorun yaşanması üzerine mağazaya gittiğini anlattı. Yaşadığı olayı aktaran Sayan, "Adamlar bile sahte olduğunu anlamadı. Uzattım çantamı, fermuarını gösterdim. Baktı, bir saat uğraştı adam, verdi tekrar" dedi.

Birçok üründe sahte tercih yapabileceğini aktaran Seda Sayan, tek istisnanın saat olduğunu belirterek saat konusunda çakma ürün tercih etmediğini sözlerine ekledi.