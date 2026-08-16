Mabel Matiz sorusu üzerine konuşan Mahsun Kırmızıgül: 'Ahlaksızlığı film ve şarkılarda aramayalım'

Kıbrıs'ta konser veren ünlü sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'deki müzik piyasasını ve yeni yetişen vokalleri değerlendiren Kırmızıgül, sektördeki kaliteli ses eksikliğine vurgu yaptı.

"TÜRKİYE'DE 4-5 TANE İYİ VOKAL VAR"

Yeni nesil şarkıcılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Mahsun Kırmızıgül, müzik dünyasında alttan gelen güçlü seslerin azlığından dert yandı. Kırmızıgül, "Alttan gelen çok iyi sesler yok. Türkiye'de 4-5 tane iyi vokal var. Yeni nesilden gelen 'Benim' diyen, bizler gibi okuyan çok az insan var" ifadelerini kullandı.

"AHLAKSIZLIĞI FİLM VE ŞARKILARDA ARAMAYALIM"

Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısına ve klibine yönelik tartışmalar ile yasaklama kararlarının hatırlatılması üzerine de konuşan sanatçı, sanatta sansür ve kısıtlamalara tepki gösterdi. Kırmızıgül, "Ahlaksızlığı film ve şarkılarda aramayalım. Yolsuzluk yapanlar bunlardan daha tehlikeli..." şeklinde konuştu.