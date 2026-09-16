Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından 4 sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden ayrıldı

İngiliz müzisyen Ed Sheeran’ın "Loop Tour" adlı dünya turnesinde sular durulmuyor. ABD’li rapçi Macklemore’un konser sırasında Filistin’e destek mesajı vermesinin ardından turne kadrosundan çıkarılması, müzik dünyasında geniş yankı buldu.



Sheeran’ın turnesinde destek sanatçısı olarak yer alan Finneas, Aaron Rowe, Beoga ve Lukas Graham, salı günü yaptıkları açıklamalarla konserlerden çekildiklerini duyurdu.

Kriz, Macklemore’un New Jersey’deki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen konserde "Özgür Filistin" sloganı atması ve Gazze ile Batı Şeria’daki Filistinlilere "unutulmadıklarını" söylemesiyle başladı. Bu açıklamaların ardından organizatör firmanın kararıyla Macklemore’un turneyle ilişiği kesildi.

MÜZİSYENLERDEN SERT TEPKİ

Turneden ayrılma kararı alan sanatçılar, tepkilerini Filistin halkına destek mesajlarıyla dile getirdi. Daha önce de Filistin lehine açıklamalarda bulunan ABD’li sanatçı Finneas, "Sanatçılar, ezilenlerin yanında konuştuğunda susturulmamalı. Filistin ve Filistin halkının yanındayım" dedi.









İrlandalı grup Beoga ise Macklemore'un baskılarla susturulduğunu vurgulayarak, İrlanda’nın sömürgecilik tarihine dikkat çekti ve Filistin’in adalet mücadelesine bağlı kaldıklarını bildirdi.









Benzer şekilde kararını ülkesinin tarihine atıfta bulunarak açıklayan İrlandalı sanatçı Aaron Rowe da halk olarak soykırım, zorla uygulanan kıtlık ve şiddet içeren işgalleri çok iyi bildiklerini ifade etti.





ED SHEERAN: "KARAR BANA AİT DEĞİL"

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Ed Sheeran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kararın kendisine ait olmadığını vurguladı. Macklemore’un kadrodan çıkarılmasının organizatör firma Messina Touring Group’un tasarrufu olduğunu belirten Sheeran, bazı mekan yöneticilerinin Macklemore’un sahneye çıkması durumunda konserleri iptal etmekle tehdit ettiğini söyledi.

Eleştirilere yanıt veren Sheeran, "Macklemore’un inandığı şeyleri savunma konusundaki kararlılığına saygı duyuyorum. Ancak ben bu çatışmanın suç ortağı değilim. Kişisel görüşlerimi kamuoyu önünde paylaşmamayı seçmem, umursamadığım anlamına gelmez" değerlendirmesinde bulundu.

STADYUM YÖNETİMİNDEN "NEFRET SÖYLEMİ" İDDİASI

Macklemore ise yaptığı açıklamada Sheeran ve ekibini suçlamayarak, Boston’daki Gillette Stadyumu’nun sahibi Robert Kraft’ın kendisini engellediğini öne sürdü.



Kraft ise stadyumun "nefret söylemine platform sağlamayacağını" savunarak kararın arkasında durdu.

2024 yılında Filistinli çocuk Hind Rajab’ın anısına "Hind's Hall" şarkısını yayımlayan Macklemore’a yönelik bu karar, uluslararası sanat camiasındaki ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.