'Mad Men' yıldızı Jon Hamm 55 yaşında baba oluyor: Yıllar sonra kararını değiştirdi

Dünyaca ünlü 'Mad Men' dizisiyle büyük bir ün kazanan Hollywood yıldızı Jon Hamm, 55 yaşında baba olma heyecanı yaşıyor. Usta oyuncunun 2023 yılında nikâh masasına oturduğu 38 yaşındaki eşi Anna Osceola'nın ilk çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Çift, New York’un tatil beldesi Hamptons'ta deniz keyfi yaparken görüntülenirken, Osceola’nın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Jon Hamm, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda ebeveyn olmaya oldukça mesafeli yaklaşmıştı. 18 yıl boyunca birlikte olduğu eski hayat arkadaşı Jennifer Westfeldt ile ilişkisinin sürdüğü 2008 yılında verdiği bir röportajda Hamm, baba olma fikrine sıcak bakmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çocuk sahibi olmak istemiyorum. Birçok arkadaşımız çocuk sahibi oluyor ve bunun bana uygun olduğundan emin değilim. Tartışmanın hiçbir tarafında kesin bir tavır almadım. Bence istikrarlı bir aileden gelen insanlar için çocuk sahibi olmak bir kutlama haline geliyor ve bunun benim için de öyle olup olmayacağından emin değilim."

"YAŞLI BABA OLACAĞIM AMA HAYAT BÖYLE İŞTE"

Eski görüşlerinden zamanla uzaklaşan ünlü aktör, Haziran 2024'te verdiği bir mülakatta ise aile kurmaya açık olduğunu belirtmişti. Yaşına dikkat çekerek fikrinin değiştiğini ifade eden Hamm, "Umarım çocuk sahibi oluruz. 53 yaşında olduğumun farkındayım. Yaşlı baba olacağım ama hayat böyle işte. İyi bir şey de olabilir, göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.

1997-2015 yılları arasında Jennifer Westfeldt ile uzun süreli bir birliktelik yaşayan Jon Hamm, şimdiki eşi Anna Osceola ile ilk kez 2015 yılında 'Mad Men' dizisinin setinde tanışmıştı.