Madonna'nın yeni albümü 'Confessions II' zirvede: 2026'nın en büyük dans albümü oldu

"Popun Kraliçesi" olarak anılan 67 yaşındaki ünlü sanatçı Madonna, yeni çıkardığı "Confessions II" albümüyle müzik dünyasında bir kez daha zirveye yerleşti. Sanatçının son çalışması, haftalık albüm satış verilerine göre hazırlanan prestijli Billboard 200 listesinde bir numaraya ulaşmayı başardı.

MÜZİK TARİHİNDE YENİ BİR REKOR

Albüm; Sabrina Carpenter eşliğinde seslendirilen "Bring Your Love"ın yanı sıra "Danceteria" ve "Love Sensation" gibi hit potansiyeli yüksek şarkıları içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 134 binlik satış rakamını yakalayan çalışma, 2026 yılının şu ana kadarki en büyük dans albümü olma unvanını elde etti.

Bu başarı, aynı zamanda Madonna'nın dijital platformlardaki şimdiye kadarki en yüksek haftalık dinlenme oranına işaret ediyor. Sanatçı, son on yılı aşkın süredir elde ettiği en yüksek haftalık albüm satış rakamına da yine bu albümle ulaştı.

TARİHE GEÇEN ÜÇÜNCÜ KADIN SANATÇI

"Confessions II", Madonna’nın kariyerindeki toplam 10'uncu "bir numaralı albüm" olma özelliğini taşıyor. Müzik kariyeri boyunca istikrarlı grafiğini koruyan sanatçının; 1980’lerde üç, 2000’lerde dört ve 2010’larda iki adet bir numaralı albümü bulunuyordu. Son başarıyla birlikte Madonna, genel toplamda ilk 10'a giren 24'üncü albümüne de imza atmış oldu.

Elde ettiği son zirveyle Madonna; Barbra Streisand ve Taylor Swift'in ardından Billboard 200 listesinde 10 adet bir numaralı albüme sahip olan tarihteki üçüncü kadın sanatçı unvanını alarak adını bir kez daha altın harflerle yazdı.

GRAMMY ÖDÜLLERİ İÇİN GÜÇLÜ ADAY

Madonna'nın 2005 yılında yayımlanan ve büyük beğeni toplayan "Confessions on a Dance Floor" albümünün devamı niteliğindeki "Confessions II", müzik eleştirmenlerinden tam not aldı. Sektör temsilcileri, albümün bu yıl düzenlenecek Grammy Ödülleri'nde güçlü adaylar arasında yer alacağına kesin gözüyle bakıyor.