Magazin kulislerinde evlilik iddiası: Sibel Can ile Emir Sarıgül nikah masasına mı oturuyor?

Sanatçı Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül’ün uzun süredir gözlerden uzak sürdürdükleri ilişki, yeniden evlilik iddialarıyla magazin gündemine geldi. Birlikte çıktıkları tatiller ve özel hayatlarıyla sık sık konuşulan ikilinin nikah tarihiyle ilgili iddialar basına yansıdı.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN ONAY VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İkilinin ilişkisinin ilk dönemlerinde, Emir Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül’ün bu birlikteliğe olumlu bakmadığı öne sürülmüştü. Son dönemde ise aile içindeki tutumun değiştiği ve Mustafa Sarıgül’ün oğlunun evlilik kararına destek verdiği iddia edildi.

NİKAH İÇİN 17 EYLÜL İDDİASI

MagazinBurada'nın haberine göre, Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün evlilik hazırlıkları yaptığı öne sürüldü. İddialara göre çift, 17 Eylül tarihinde nikah masasına oturacak.

Geçmişte konuya dair değerlendirmelerde bulunan sunucu Ece Erken de, "Sarıgül ailesinden öğrendiğimi net bir dille söylüyorum. Sibel Can ve Emir Sarıgül yaz aylarında Miami'de evlenecekler" ifadelerini kullanarak evlilik iddialarını dile getirmişti. Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu