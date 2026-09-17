Mahkemeden Sıla Türkoğlu kararı: Diziden ayrılınca 650 bin liralık dava açılmıştı

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’nun dört yıl önce yer aldığı "Emanet" dizisinden ayrılması sonrası Karamel Yapım tarafından açılan tazminat davası sonuçlandı. Yapım şirketi, oyuncudan 600 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi olmak üzere toplam 650 bin TL tazminat talebinde bulunmuştu.

Uzun süredir devam eden ve Türkoğlu’nu avukatı Hakan Ayranpınar’ın temsil ettiği davanın son celsesinde mahkeme nihai kararını açıkladı.

MAHKEME 'HAKLI FESİH' DEDİ

Dava dosyasında yer alan bilirkişi raporlarının yapım şirketinin lehine görüş bildirmesine rağmen mahkeme, Sıla Türkoğlu'nun sözleşmeyi feshetme gerekçelerini haklı buldu. Karamel Yapım’ın tazminat talebini reddeden mahkeme kararı, istinaf yolu açık olmak üzere verdi.

KARİYERİNDEKİ YÜKSELİŞ MACERASI

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında "Ağlama Anne" dizisiyle başlayan Sıla Türkoğlu, ardından "Yemin" kadrosunda yer aldı. 2020 yapımı "Emanet" dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, projeden ayrıldıktan sonra 2022'de "Kızılcık Şerbeti" dizisine dahil oldu.

Burada canlandırdığı Doğa Korkmaz karakteriyle popülerliğini artıran Türkoğlu, daha sonra "Doktor: Başka Hayatta" projesinde yer aldı. Ünlü oyuncu son olarak Serkan Çayoğlu ile birlikte "The Knot: Gateway to Anatolia" dizisinin başrolünü üstlendi.