Manifest konserinde büyük sürpriz: Ajda Pekkan taht üzerinde sahneye çıktı!

Son dönemin en çok konuşulan ve dikkat çeken müzik gruplarından Manifest, dün akşam Yenikapı'da binlerce hayranının katılımıyla unutulmaz bir konsere imza attı. Grubun enerjisiyle coşan açık hava alanında, gecenin en büyük ve beklenmedik sürprizi ise Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan oldu.

Yenikapı'da Süperstar sürprizi! 👑



Ajda Pekkan, Manifest grubunun konserinde taht üzerinde sahneye çıkarak "Hileli" şarkısını ilk kez canlı seslendirdi. pic.twitter.com/oX8XteRv60 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 11, 2026

Konserin final bölümüne gelindiğinde alan birden hareketlendi ve Ajda Pekkan beyazlar içindeki şıklığıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Sahneye görkemli bir taht üzerinde getirilen Süperstar, Manifest grubu ile birlikte son dönemde büyük beğeni toplayan "Hileli" şarkısını seslendirdi. Bu özel performans sayesinde Pekkan ve Manifest, hit parçaları "Hileli"yi ilk kez bir canlı konserde bir arada söylemiş oldu. Ajda Pekkan'ın enerjik performansı ve genç grupla yakaladığı uyum, konsere katılanlardan tam not alırken dijital platformlarda ve sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

SAHNEDE DUYGUSAL ANLAR: SAKATLIĞA RAĞMEN KONSERE DEVAM ETTİ

Binlerce kişinin coşkuyla takip ettiği konserin ilerleyen dakikalarında ise kuliste kısa süreli bir sağlık aksaklığı yaşandı. Grubun sevilen üyelerinden Hilal Yelekçi, bacağında aniden meydana gelen ve şiddetli seyreden bir ağrı nedeniyle acilen kulise geçerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Yelekçi'nin kontrolü yapıldığı sırada, diğer grup üyeleri sahnede seyircilerle sohbet ederek konserin akışını kesintisiz bir şekilde sürdürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sahneye çıkmasında bir sakınca olmadığı belirtilen Hilal Yelekçi, alandaki binlerce hayranının alkışları ve tezahüratları eşliğinde yeniden yerini aldı. Performansına kaldığı yerden devam eden Yelekçi'nin, bacağındaki ağrı nedeniyle zaman zaman acı çektiği ve sahnede gözyaşlarını tutmakta zorlandığı anlar kameralara yansıdı.