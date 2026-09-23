Margot Robbie evlendikten 10 yıl sonra kararını verdi: Ünlü oyuncu resmi olarak soyadını değiştirdi

Hollywood’un en başarılı isimleri arasında yer alan Avustralyalı oyuncu ve yapımcı Margot Robbie, beyazperde dışındaki resmi hayatında yeni bir döneme adım attı. 36 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, 2016 yılında hayatını birleştirdiği İngiliz film yapımcısı eşi Tom Ackerley’nin soyadını resmi olarak bünyesine kattı.

İngiltere'de şirket tescilleri ve ticari kayıtların tutulduğu resmi devlet kurumu Companies House tarafından yayımlanan son belgelere göre; ünlü oyuncunun adı resmi kayıtlara "Margot Elise Ackerley" olarak geçti. Robbie'nin bu kararı ticari ve hukuki iş süreçleri nedeniyle aldığı öğrenildi.

SİNEMADAKİ ORTAKLIK DEVAM EDİYOR

İkinci Dünya Savaşı draması 'Suite Francaise' setinde tanışan Margot Robbie ve Tom Ackerley çifti, 2014 yılında ortaklaşa 'LuckyChap Entertainment' adını verdikleri yapım şirketini kurmuştu. Evliliklerinden iki yıl önce faaliyete geçen şirket, kısa sürede Hollywood'un en başarılı yapım firmalarından biri haline geldi.

LuckyChap Entertainment bünyesinde Oscar ödüllü 'I, Tonya' ve 'Promising Young Woman' projelerinin yanı sıra 'Saltburn' ve 'Wuthering Heights' gibi ses getiren filmlere imza atıldı. Şirket, son olarak 2023 yılında küresel gişede 1,4 milyar doları aşkın hasılat elde ederek rekor kıran 'Barbie' filminin yapımcılığını üstlendi.

50 MİLYON DOLAR KAZANDIRARAK REKOR KIRDI

'Barbie' filminde hem başrol oynayan hem de yapımcı koltuğunda oturan Margot Robbie'nin, projenin dev başarısı sayesinde yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde ettiği açıklanmıştı.

Aralık 2016'da Avustralya'da gözlerden uzak bir törenle dünyaevine giren Margot Robbie ve Tom Ackerley çifti, 2024 yılında ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı.