MasterChef yarışmacısı Eray Aksungur siyasete atıldı: İşte katıldığı parti...

Televizyon ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye ile adını duyuran şef Eray Aksungur, sürpriz bir kararla siyaset dünyasına adım attı. Aksungur, Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan Anahtar Parti’ye katıldı.

Aksungur’un katılımı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun Bolu’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ve il başkanlığı açılış programı kapsamında gerçekleşti. Ağıralioğlu, Bolu’daki temasları sırasında ünlü şefe parti rozetini bizzat taktı. Rozet takımı esnasında Aksungur’un, “Güzel günlerde anarız inşallah” ifadelerini kullandığı öğrenildi.





EMRE YALÇINKAYA DA YANINDAYDI

Bolu’daki buluşmada, daha önce siyaset sahnesine adım atan bir diğer tanınmış isim de yer aldı. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu olan işletmeci ve şef Emre Yalçınkaya, Eray Aksungur’un rozet takma törenine eşlik etti. Yalçınkaya, Nisan 2026’da Anahtar Parti’ye katılmış ve rozetini yine Genel Başkan Ağıralioğlu’ndan almıştı.