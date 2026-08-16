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Masumiyet Müzesi'nin Füsun'u Eylül Lize Kandemir trafik denetiminde alkollü yakalandı: Ehliyetine el konuldu

Masumiyet Müzesi'nin Füsun'u Eylül Lize Kandemir trafik denetiminde alkollü yakalandı: Ehliyetine el konuldu

16.08.2026 10:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Masumiyet Müzesi'nin Füsun'u Eylül Lize Kandemir trafik denetiminde alkollü yakalandı: Ehliyetine el konuldu

İstanbul Sarıyer'de yapılan rutin trafik denetiminde 1,10 promil alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyuncu Eylül Lize Kandemir'in ehliyetine el konuldu. Polis merkezine sevk edilen Kandemir hakkında idari para cezası uygulanırken adli ve idari işlem başlatıldı.

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Masumiyet Müzesi dizisinde "Füsun" karakterini canlandıran ve Kardeşlerim dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Eylül Lize Kandemir, İstanbul Sarıyer'de polis ekiplerince gerçekleştirilen rutin trafik denetimine takıldı.

POLİS ÇEVİRMESİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI

Sarıyer ilçesinde denetim yapan trafik polisi ekipleri, Eylül Lize Kandemir’in kullandığı aracı durdurdu. Ekipler tarafından yapılan alkolmetre ölçümünde, ünlü oyuncunun yasal sınırın üzerinde olan 1,10 promil alkollü olduğu belirlendi.

Test sonucunun ardından adli ve idari prosedürlerin uygulanması amacıyla polis merkezine götürülen Kandemir’e, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine geçici süreyle el konulan ünlü oyuncu, Emniyet Müdürlüğü'ndeki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından karakoldan ayrıldı.

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