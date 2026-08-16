Masumiyet Müzesi'nin Füsun'u Eylül Lize Kandemir trafik denetiminde alkollü yakalandı: Ehliyetine el konuldu

Masumiyet Müzesi dizisinde "Füsun" karakterini canlandıran ve Kardeşlerim dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Eylül Lize Kandemir, İstanbul Sarıyer'de polis ekiplerince gerçekleştirilen rutin trafik denetimine takıldı.

POLİS ÇEVİRMESİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI

Sarıyer ilçesinde denetim yapan trafik polisi ekipleri, Eylül Lize Kandemir’in kullandığı aracı durdurdu. Ekipler tarafından yapılan alkolmetre ölçümünde, ünlü oyuncunun yasal sınırın üzerinde olan 1,10 promil alkollü olduğu belirlendi.

Test sonucunun ardından adli ve idari prosedürlerin uygulanması amacıyla polis merkezine götürülen Kandemir’e, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine geçici süreyle el konulan ünlü oyuncu, Emniyet Müdürlüğü'ndeki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından karakoldan ayrıldı.