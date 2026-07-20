Matt Damon’dan 50 yaş itirafı: 'Zamanın kıymetini daha iyi anladım'

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Matt Damon, yaş almayla birlikte hayata bakış açısının ve önceliklerinin nasıl değiştiğine dair samimi açıklamalarda bulundu. Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminde başrolde yer alan 55 yaşındaki Oscar ödüllü aktör, People dergisine verdiği röportajda 50’li yaşların kendisine getirdiği farkındalıkları paylaştı.

Zamanın geri döndürülemez bir değer olduğunu belirten Damon, "50 yaşını geçince, en azından benim için, zamanın en kıymetli şey olduğunu gerçekten hissetmeye başladım. Zamanımı nasıl kullanacağım konusunda bilinçli olmak ve onu tam olarak istediğim yerde harcadığımdan emin olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ZAMANINI ADADIĞI ÜÇ TEMEL UNSUR

Hayatının bu döneminde zamanını sadece üç ana başlığa odaklanarak yönettiğini aktaran Amerikalı aktör; bu öncelikleri ailesi, sinema kariyeri ve kurucusu olduğu Water.org olarak sıraladı. Ünlü film yapımcısı ve oyuncunun 2009 yılında hayata geçirdiği Water.org, yoksulluk sınırındaki bölgelerde yaşayan insanların güvenli ve temiz suya erişimini sağlamayı amaçlayan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

"ÇOCUKLARIMIZ EVDEN AYRILMAYA BAŞLADI"

Aile yaşantısında yeni bir dönemece girdiklerini ifade eden Matt Damon, çocuklarının büyümesiyle birlikte evdeki düzenin de değiştiğini aktardı. 2005 yılından bu yana Luciana Damon ile evli olan oyuncunun Alexia (27), Isabella (20), Gia (17) ve Stella (15) adlarında dört kızı bulunuyor.

Çocuklarının yetişkinliğe adım atarak yuvadan uçtuğunu belirten Damon, "İki büyük çocuğumuz evden ayrıldıktan ve bu son yılların ne kadar hızlı geçtiğini bildikten sonra, elimizden geldiğince güzel şeylere tutunmaya çalışıyoruz" diyerek zamanın hızına dikkat çekti.

"ARTIK BİR ŞEYLERİN PEŞİNDE KOŞMUYORUM"

Uzun yıllardır hem yakın dostu hem de iş ortağı olan Ben Affleck ile birlikte kurdukları Artist's Equity adlı yapım şirketini büyütmeyi hedeflediğini dile getiren Damon, mevcut yaşamını "çok dolu dolu bir hayat" olarak nitelendirdi.

50'li yaşların getirdiği dinginlikten memnun olduğunu ifade eden usta oyuncu, kariyerindeki yeni rotasını şu sözlerle özetledi: