Matt Damon’dan 'The Odyssey' itirafı: Kadın dublör kullandığını açıkladı

Vizyona girdiği ilk hafta sonunda ABD gişesinde 124,5 milyon dolar, küresel çapta ise 264 milyon dolar hasılata ulaşarak açılış rekoru kıran "The Odyssey" filmi, kamera arkası detaylarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Christopher Nolan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu epik yapımda başrolü üstlenen Matt Damon, katıldığı bir podcast yayınında çekim sürecine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Filmde Antik Yunan destanının ikonik kahramanı Kral Odysseus’u canlandıran Damon, sahnelerin çekimi esnasında kendisi için kadın bir dublörün görev yaptığını söyledi.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN GÜÇLÜ KOLLARA SAHİP"

Söz konusu dublör tercihinin Laestrygonlularla savaşılan ve devlerin yer aldığı sahnelerdeki "güç perspektifi" çekimleri için yapıldığını belirten usta oyuncu, sahnelerin perde arkasını şu sözlerle aktardı:

"Laestrygonlularla güç perspektifi sahnelerini çekerken bir yanda 2,13 metre boyunda dublörler vardı, diğer yanda 1,5 metreden kısa dublörler de getirdiler. Dublörüm bir kadındı. Hayatımda gördüğüm en güçlü kollara sahip bir kadın dublördü. Yemek çadırına geldiğinde onunla ilk kez tanıştım, yanına gidip ona sarıldım ve yaptığı tüm işler için teşekkür ettim."

Damon, bazı sahnelerde karakterinin üzerinde yükselen dev figürlerinin arasında da aynı kadın dublörün yer aldığını ifade etti.

Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken filmin oyuncu ekibinde Matt Damon’ın yanı sıra Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Robert Pattinson, Elliot Page, Mia Goth ve Jon Bernthal gibi dünyaca ünlü aktörler bulunuyor.