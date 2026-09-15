Meghan Markle ve Prens Harry'den radikal karar: Çocuklarını iki günde okuldan aldılar

Kraliyet görevlerini 2020 yılında bırakarak ABD'ye yerleşen ve 26 Ağustos'ta yeniden İngiltere'ye dönen Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, yeni yaşamlarında güvenlik engeliyle karşılaştı. Çift, okula başlamalarından yalnızca iki gün sonra çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'i okuldan çekme kararı aldı.

GÜVENLİK ZAFİYETİ KARARDA ETKİLİ OLDU

Söz konusu kararın, 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet'in eğitim gördüğü okuldaki trafik yoğunluğunun güvenlik ekibi açısından yönetilebilir bulunmaması nedeniyle alındığı öğrenildi. Sussex çiftinin temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, kararın okul yönetimiyle bir ilgisi bulunmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların okul değiştirme kararı, ailenin güvenlik ekibiyle mevcut düzenlerin pratik yönleri hakkında yapılan bir görüşmenin ardından alındı. Ebeveynler, ailelerine gösterdikleri sevgi, ilgi ve çaba için tüm öğretmenlere ve personele son derece minnettar."

İNGİLTERE'DE ÖZEL VATANDAŞ STATÜSÜNDE YAŞAM

İngiltere'ye dönüşlerinden bu yana yaşamlarını gözlerden uzak sürdürmeye özen gösteren çiftin, çocuklarını vakit kaybetmeden başka bir okula kaydettirdiği aktarıldı. Hello dergisinin haberine göre Prens Harry, kızı Lilibet ile birlikte yeni okulun resepsiyonunda görüntülendi.

2020'de kraliyet unvanlarını ve resmi görevlerini bırakan Meghan ve Harry çifti, İngiltere'de kraliyet ailesi üyesi olarak değil, özel vatandaş statüsünde yaşamlarına devam ediyor.