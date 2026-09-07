Merih Demiral ve Heidi Lushtaku boşanıyor mu? Sosyal medya hamlesi dikkat çekti

Milli futbolcu Merih Demiral ile eşi Heidi Lushtaku hakkında ortaya atılan ayrılık iddialarını konuşuyor. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündeme gelen çiftin cephesinde dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi yaşandı.

2021 yılında nikah masasına oturan Merih Demiral ve Heidi Lushtaku çiftinin evliliğinde kriz iddiaları patlak verdi. Ünlü modelin sosyal medya hesabında attığı sürpriz adım magazin kulislerini hareketlendirdi.

Mutlu aile pozlarıyla futbol dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen ünlü ikili, son olarak ayrılık iddialarıyla magazin gündemine geldi. Heidi Lushtaku, Instagram hesabındaki "Demiral" soyadını silerek profilinde yeniden yalnızca kendi soyadını kullanmaya başladı.

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE

Ünlü modelin gerçekleştirdiği bu güncelleme, evlilikte kriz yaşandığı söylentilerini beraberinde getirdi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran gelişmeyle ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.