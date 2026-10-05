Merve Özbey konser arasında merdivenden düştü: Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Afyonkarahisar'da hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Merve Özbey, konser esnasında verilen arada talihsiz bir kaza geçirdi. Sahneden kulise indiği sırada merdivenlerden kayarak düşen Özbey'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Afyon'daki ilk tedavisinin ardından vakit kaybetmeden İstanbul'a dönen ünlü sanatçı, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

"HABERLERDE KOL DENECEĞİNE AYAK..."

Çıkan haberlerin ardından sevenlerini bilgilendirmek istediğini belirten Merve Özbey, basına yansıyan bazı bilgileri de düzeltti. İstanbul'daki kendi doktoruna muayene olmaya gittiğini aktaran ünlü şarkıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Haberlere de konu olmuş, o yüzden böyle minik bir açıklama yapmak istedim. Dün konser esnasında ara verdiğimiz sırada maalesef merdivenden düştük, doğru. İlk müdahale Afyon'da yapıldı. Şimdi İstanbul'a geldik ve kendi doktorumuza gidiyoruz. Haberlerde 'kol' diye çıkmış ama 'ayak' maalesef... Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım."

KONSERLERİNE YETİŞMEYE ÇALIŞACAK

Yaşadığı talihsiz kazaya rağmen sahne çalışmalarına ara vermemeyi hedeflediğini belirten Merve Özbey, planlanan programlarını aksatmamak için yoğun bir tedavi süreci geçireceğini belirtti.

Açıklamasını dualar ve iyi dilekler için teşekkür ederek noktalayan Özbey, "Cuma, cumartesi ve pazar günkü konserlere yetişmeye çalışacağım. Şimdiden geçmiş olsun mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ediyorum, ihtiyaç var çünkü. Her şey yolunda merak etmeyin" dedi.