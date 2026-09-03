Michael Douglas'tan 82. yaş öncesi dikkat çeken paylaşım

Dünyaca ünlü Hollywood aktörü Michael Douglas, New York'ta geçirdiği hafta sonundan özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Central Park'ta gerçekleştirdiği uzun yürüyüşün ardından çektiği videoyla hayranlarına seslenen usta oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu zindeliğiyle dikkat çekti.

"AH BE, ÇOK YORULDUM"

Central Park'taki atmosferi "büyülü" olarak nitelendiren ve 25 Eylül'de 82 yaşına basmaya hazırlanan Oscar ödüllü oyuncu, tempolu yürüyüşünün ardından şu ifadeleri kaydetti:

"Ah be, bir buçuk saat... Çok yoruldum. Yine de 82 yaşında biri için fena değil."

Ünlü aktör paylaşımında ayrıca, 6 Ekim tarihinde okurlarla buluşacak olan ve ön siparişe açılan 'One Helluva Ride' isimli yeni kitabının da duyurusunu gerçekleştirdi.

SANATÇI BİR AİLE TABLOSU

Galli oyuncu Catherine Zeta-Jones ile 2000 yılından bu yana evliliğini sürdüren Michael Douglas'ın bu birliktelikten iki çocuğu bulunuyor. Çiftin Brown Üniversitesi mezunu kızları Carys (23) New York tiyatrolarında sahne alarak oyunculuk kariyerine adım atarken, oğulları Dylan (26) ise yakın zamanda 'I Will Come to You' adlı gerilim filmiyle beyaz perdede boy gösterdi.



