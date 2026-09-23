Milano'da Hollywood rüzgarı: Jennifer Lopez Vogue World gecesinde şıklığıyla göz doldurdu

İtalya'nın moda başkenti Milano, sanat ve tasarım dünyasının dev isimlerinin katıldığı prestijli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Milano Moda Haftası'nın başlangıcıyla eş zamanlı olarak Vogue tarafından düzenlenen Vogue World etkinliği, kentin tarihi yapılarından Galleria Vittorio Emanuele II'de gerçekleşti.





Kültür, sanat ve moda dünyasından çok sayıda ünlü ismin yer aldığı gecede tüm gözler Hollywood yıldızı Jennifer Lopez'e çevrildi.

TASARIMCILARLA BİRLİKTE KATILDI

57 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Jennifer Lopez, siyah askısız korse detaylı elbisesi, şeffaf eldivenleri ve gümüş-zümrüt takılarıyla kırmızı halıda boy gösterdi. Stil seçimleriyle moda eleştirmenlerinden tam not alan ünlü sanatçı, stiliyle büyük beğeni topladı.





Gecenin düzenlendiği mekana dünyaca ünlü modacılar Domenico Dolce ve Stefano Gabbana ile birlikte gelen Lopez, etkinlik boyunca davetliler ve basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.