Miley Cyrus'tan billboard listelerinde tarihi düşüş: Yeni albümü büyük bir hayal kırıklığı yarattı

Miley Cyrus, yeni çıkardığı "Bass Persuades" albümüyle müzik dünyasında beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. Albüm, ikinci haftasında Billboard 200 listesinde bir numaradan 157 numaraya gerileyerek, bir kadın sanatçının liste tarihindeki en büyük düşüşünü yaşadı. Dünya genelindeki 200'den fazla bölgeden toplanan dijital dinleme ve satış verilerini derleyen Billboard 200 listesinde yaşanan bu sert düşüş dikkat çekti.

ZİRVEDEN SERT BİR İNİŞ YAŞADI

"Bass Persuades", 28 Eylül'de bir numaraya yükselerek beklentilerin üstünde bir başarı elde etmişti. Billboard verilerine göre, fiziksel satışlar ve dijital yayınlar birleştiğinde albüm toplamda yaklaşık 61 bin satış rakamına ulaşmıştı. Ancak bu hızlı yükseliş, listedeki sonraki hafta aynı hızı koruyamadı.

LİSTE TARİHİNDEKİ REKORLAR

Daha önce bir kadın sanatçının yaşadığı en büyük düşüş, 2019'da bir numaradan 77 numaraya gerileyen Madonna'nın "Madame X" albümüne aitti. Bu rekor daha sonra Celine Dion'un "Courage" albümünün bir numaradan 111 numaraya düşmesiyle değişmişti. Cyrus'un önceki albümü "Something Beautiful" 2025 yılında yaklaşık 44 bin adetlik satışla 4 numaradan giriş yaparken, "Bass Persuades" sanatçının 2013'teki "Bangerz" albümünden bu yana bir numaraya yükselen ilk çalışması olmuştu. Genel listede ise bir numaradan giriş yapan albümler arasındaki en büyük düşüş rekorunu, 2018'de ikinci haftasında bir numaradan 169 numaraya gerileyen Bon Jovi'nin "This House Is Not for Sale" albümü elinde tutmaya devam ediyor.