Miras tartışmaları sürerken Gülben Ergen'den vasiyet açıklaması: 'Aklım başımdayken yazdım'

Sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vasiyetnamesini hazırladığını duyurdu. 2004-2012 yılları arasında evli kaldığı Mustafa Erdoğan ve çocukları Atlas, Ares ile Güney’in yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Ergen, kararına ilişkin detayları aktardı.

35 yıldır aralıksız çalıştığını belirten Ergen, vasiyet belgesini hukuki süreçlerden önce eski eşine vereceğini dile getirdi.

"AKLIM BAŞIMDAYKEN YAZDIM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğraf çok değerli ve anlamlı benim için. Belki de her anne için. 35 sene hiç durmaksızın çalıştım. Ayağımı gazdan çekip, zaman zaman vitesi boşa aldığım, hızımı frenle dengelediğim günlerdeyim. Vasiyetimi sağlıklıyken, aklım başımdayken yazdım ve avukatımdan önce teslim edeceğim tek insan çocuklarımın babası. Huzurla ve güvenle..."

KADİR İNANIR’IN MİRAS TARTIŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Ergen'in vasiyet açıklaması, usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu ve mirasına ilişkin yeğeni Levent İnanır tarafından yapılan açıklamaların ardından geldi.

Kadir İnanır’ın gayrimenkullerine ilişkin vasiyetinin açıklanacağı süreçte konuşan Levent İnanır, dayısının ağır tedaviler gördüğünü belirterek irade sorununa dikkat çekmiş ve vasiyetin 2015 ile 2022 yılları arasında üç kez değiştirilmesinin soru işaretleri yarattığını ifade etmişti.