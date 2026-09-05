'Mobland' dizisinde Tom Hardy krizi çözüldü: Üçüncü sezon kararı açıklandı

Başrollerini Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan'ın paylaştığı dünyaca ünlü suç draması 'Mobland'ın merakla beklenen 3. sezonuyla ilgili kritik gelişme yaşandı. İkinci sezonu henüz izleyiciyle buluşmayan yapımda, Tom Hardy'nin dizi kadrosundan çıkarılacağı iddiaları son buldu.

SETTE KRİZ İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce basına yansıyan haberlerde Tom Hardy ile rol arkadaşı Helen Mirren arasında sette gerginlik yaşandığı öne sürülmüştü. Hardy'nin karavanından çıkmayarak çekimleri aksattığı, usta oyuncular Mirren ve Brosnan'ı beklettiği iddiaları kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Aynı zamanda dizinin senaristi Jez Butterworth ile senaryo fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilen Hardy'nin projeden ayrılacağı söyleniyordu.

Söz konusu iddiaların ardından açıklamada bulunan usta oyuncu Helen Mirren, Hardy ile aralarında hiçbir sorun olmadığını, kendisini son derece yetenekli bulduğunu belirterek kriz söylentilerini yalanlamıştı.

PARAMOUNT+ ÜÇÜNCÜ SEZON KADROSUNU DUYURDU

Tüm bu tartışmaların gölgesinde Paramount+, dizinin geleceğine dair resmi kararı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan ile birlikte 'Mobland'ın üçüncü sezonunda da başrolü üstlenmeye devam edecek.

İKİNCİ SEZON 18 EYLÜL'DE YAYINDA

Dizinin 18 Eylül'de ekranlara gelecek ikinci sezonunda, Harrigan ailesinin parçalanan suç imparatorluğunu koruma mücadelesi konu edilecek. Tom Hardy'nin canlandırdığı sokak zekasına sahip arabulucu Harry Da Souza karakteri, aile içi gerilimlerin tırmandığı bu yeni dönemde tehlikeli bir güç dengesini yönetmeye çalışacak.