Moda dünyasını karıştıran John Galliano krizi: Met Gala'nın tarihi değişebilir

ABD'nin New York kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen moda dünyasının en büyük buluşması Met Gala, önümüzdeki yıl için planlanan temasıyla uluslararası bir tartışmanın merkezine oturdu. Gala yönetiminin, 2011 yılında sarhoşken sarf ettiği Yahudi karşıtı ırkçı söylemleri nedeniyle sektörden dışlanan 65 yaşındaki İngiliz tasarımcı John Galliano’ya saygı duruşunda bulunma kararı alması Yahudi cemaatinin ve bağışçıların sert tepkisini çekti.

TEPKİ ÇEKEN ZAMANLAMA: HOLOKOST ANMA GÜNÜNE DENK GELİYOR

Gelecek yıl "John Galliano: Ufuklar" temasıyla düzenlenmesi ve Galliano'nun kariyerini onurlandırması planlanan etkinliğin tarihi de krizin derinleşmesine neden oldu. Galanın, Yahudilerin Holokost anma günü olan Yom HaŞoah ile aynı güne, yani 3 Mayıs’a denk gelmesi dini liderlerin tepkisini artırdı. Çok sayıda katılımcının ve sponsorun gala için taahhüt ettikleri bağışları geri çekme tehdidinde bulunduğu öne sürülürken, organizasyonun erteleme kararını değerlendirdiği ifade ediliyor.

ANNA WİNTOUR KARARI SAVUNDU

Gala Başkanı ve Vogue Yayın Yönetmeni Anna Wintour ise gelen eleştirilere rağmen Galliano’yu onurlandırma kararını savundu. Wintour, ünlü tasarımcının onlarca yıllık kariyerinin ve moda dünyasına sunduğu katkıların geçmişte yaşanan tek bir olayla tanımlanmaması gerektiğini belirtti.

1990'lı yıllarda Givenchy ve Dior'daki tasarımlarıyla yıldızı parlayan Galliano, 2010 yılı sonunda karıştığı Skandalın ardından moda evlerinden kovulmuş ve uzun süre sektörden uzak kalmıştı. Galliano; Yves Saint Laurent ve Rei Kawakubo'nun ardından, hayattayken eserlerine adanmış bir Met Gala temasına sahip olan üçüncü tasarımcı unvanını taşıyor.