Modanın en büyük gecesi dönüyor: 2026 Victoria’s Secret Fashion Show'da yürüyecek modeller belli oldu

Yılın en büyük moda organizasyonları arasında gösterilen Victoria's Secret Fashion Show için geri sayım başladı. 18 Ekim Pazar gününü 19 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece TSKİ ile 02.30'da gerçekleşecek dev gösteride yürüyecek melekler ve podyumda performans sergileyecek sanatçılar netleşti.

Canlı olarak YouTube ve markanın resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek olan defile, bu yıl da dünyaca ünlü isimleri bir araya getirecek.

'EFSANE MELEKLER' VE YENİ YÜZLER PODYUMA DÖNÜYOR

Markanın kıdemli modellerinden Adriana Lima başta olmak üzere Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Abby Champion, Alex Consani ve Devyn Garcia'nın bu yıl yeniden podyumda yürüyecekleri açıklandı.

Podyum şovunun yanı sıra müzik performanslarıyla da dikkat çeken organizasyonda bu yıl Megan Moroney, Megan Thee Stallion, Tate McRae ve Katseye sahne alacak.

SAHNE ARKASI BELGESELİ GELİYOR

Büyük gösteri öncesinde yeni modellerin seçim süreçlerini ve hazırlık aşamalarını konu alan "Angels Among Us" adlı belgesel YouTube üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan markanın yöneticilerinden Adam Selman, geçen yılki şovun ardından "Nasıl melek olabilirim?" şeklinde binlerce mesaj aldıklarını belirterek, hazırlık sürecinin perde arkasını da moda severlerle paylaşmak istediklerini ifade etti.